Terk edilen okul 2 yıldır zehir mekanı

ERCAN ÖZTÜRK

Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde yıllarca hizmet veren Merkez İlkokulu siyasi çekişmeler yüzünden bağımlıların mekanı oldu. Marmara depreminden sonra hasar gören okulla ilgili İstanbul Valiliği’ne başvuru yapıldı. Valilik, 2007’de okula yüzde 69 çürük raporu verdi ancak eğitim 10 yıla yakın risk altında sürdü. Devreye veliler girdi, Büyükçekmece Kaymakamlığı’na yapılan başvurular sonuç verdi ve 2 yıl önce okul boşaltıldı.

10 YIL DAHA EĞİTİM SÜRDÜ

Büyükçekmece Kaymakamlığı okulun yıkılıp yeniden yapılması için belediyeye yazı gönderdi. Belediye, kaymakamlığın yıkım kararına karşın okulla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. 2 yıl önce boşaltılan okulda şimdi madde bağımlıları cirit atıyor. Vatandaşlar defalarca belediye ve kaymakamlığa şikayette bulunsa da bir sonuç elde edemedi.

İçerisinde madde bağımlılarını barındıran, harabeye dönen okulun arsasının da Milli Eğitim Bakanlığı ve Büyükçekmece Belediyesi arasında davalık olduğu öğrenildi. Okulun arsasının Büyükçekmece Belediyesi’ne ait olduğu, Kaymakamlığın birçok kez talep etmesine karşılık belediyenin vermeye yanaşmadığı belirtildi. Belediyenin bu arsa yerine 600-700 metre mesafede yine Kumburgaz’da bulunan başka bir arsayı bakanlığa önerdiği, ancak bu öneriye sıcak bakılmadığı ifade edildi.