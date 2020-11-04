  • $8,5131
  • 9,943
  • 517.214
  • 1158.64
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya devlerine 10'ar milyon lira ceza
04 Kasım 2020 Çarşamba 12:27 | Son Güncelleme:

Temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya devlerine 10'ar milyon lira ceza

Temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya devlerine 10'ar milyon lira ceza
AA

Yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. 

<p>Editör: Ezgi Aşık/ <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p>

Avusturya nereye?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güvenliği hiçe sayan insanlar

Reuters isimsiz kahramanların görüntülerini dünyaya böyle servis etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.