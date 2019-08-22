Temizlikçi kadından 'onurum kırıldı' şikayeti

Salondaki 4 camı sildikten sonra mutfağa geçti. Ev sahibi, temizliğini beğenmediğini söyleyerek camı yeniden silmesini istedi. Camı 5 defa silmesine rağmen Rusalina B.’ye beğendiremeyen Karakuş, “Yüzüme para atıp beni kovdu. Egosunu tatmin etti” dedi. Karakuş, yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

‘PARAYI YÜZÜME FIRLATTI’

Karakuş, “50 lirayı yüzüme atması çok zoruma gitti. Onurumu kırdı. O günüm boş geçti. 1 gün çalışmazsam 3 gün aç kalmam anlamına geliyor” diye konuştu. Karşı tarafın da Karakuş’tan şikayetçi olduğu öğrenildi.