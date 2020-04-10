Temizlik Benim İşim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Temizlik Benim İşim yeni bölüm neden yok, yayınlanacak mı?

Temizlik Benim İşim neden yok? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haftanın finalinin olacağı yarışmayı izlemek için televizyon karşısına geçen seyirciler Temizlik Benim İşim yeni bölüm ile karşılaşamadı. Yarışma hafta içi her gün saat 14.00’de ekrana geliyor. Temizlik Benim İşim yeni bölüme ilişkin sunucu Kadir Ezildi’nin açıklamasına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Temizlik Benim İşim çekim ekibinin belli bir metrenin üzerinde olan evlerde çekim yapabilmesinden kaynaklı olarak bu hafta çekimlere ara verildi. Yarışmanın sunucusu Kadir Ezildi ise sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Kadir Ezildi, yarışmanın çekimlerinin yeniden başladığını ancak yeni bölümlerin önümüzdeki hafta yayınlanacağını belirtti.

TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sunucu Kadir Ezildi, yarışmanın yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayınlanacağını sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyurdu. Yani Temizlik Benim İşim yeni bölümü ile 13 Nisan’dan itibaren izleyici ile buluşacak.

Bugün yayınlanan haftanın finali ise yeni bölüm çekilmediği için önceki bölümlerde yayınlanan finallerden biri olmuş olacak.