Tem'de kaza mı oldu? Son dakika Beylikdüzü tır kazası!
Tem'de kaza mı oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika Beylikdüzü tır kazası meydana geldi. İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada sürücülerden biri TIR'da sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Tem'de kaza mı oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika Beylikdüzü tır kazası meydana geldi. İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada sürücülerden biri TIR'da sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
TEM'DE KAZA MI OLDU?
İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 TIR'ın karıştığı kazada sürücülerden biri TIR'da sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Ayrıntılar geliyor...