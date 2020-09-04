04 Eylül 2020 Cuma 21:09 | Son Güncelleme:AA
Son dakika haberi... TEM otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 araç birbirine girdi. Yol trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.
AA'nın haberine göre, Otoyolun Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.