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  3. TEM ekiplerinden terör operasyonu: 26 tutuklama

TEM ekiplerinden terör operasyonu: 26 tutuklama

TEM ekiplerinden terör operasyonu: 26 tutuklama

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şahıslardan 24’ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde teröre ve teröre destek veren şahıslara yönelik yaptıkları kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. TEM ekiplerin 6 aylık bilançosu yayımlandı. Ekipler yaptıkları operasyonda 154 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan 26’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan 36 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 92 şüpheli ise emniyet müdürlüğündeki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

İHA

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