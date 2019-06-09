09 Haziran 2019 Pazar 15:22 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 15:31
Tel Rıfat'ta terör saldırısı: 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat’ta teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.
TSK'nın Suriye´nin Halep kentinin Azez ilçesindeki üs bölgesine, PKK/YPG'li teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz ise yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
TSK'nın sınırda ve Suriye'de konuşlu bulunan topçu birlikleri, saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeyi yoğun ateş altına aldı.
(TRTHABER)