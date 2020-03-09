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  3. Tel Rıfat'ta saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü

Tel Rıfat'ta saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü

Tel Rıfat'ta saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri.. MSB'den yapılan "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.


Ayrıntılar geliyor...

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