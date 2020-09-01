Tel Abyad'da terör örgütüne istihbarat sağlayan terörist yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu YPG/PKK'nın istihbarat ayağına önemli bir darbe vuruldu.

DHA'da yer alan habere göre; Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde, ortak çalışma yürüten Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Tel Abyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü YPG/PKK adına istihbarat toplayan teröristi tespit etti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Daha önce de terör örgütünün silahlı faaliyetlerinde yer aldığı belirlenen S.E.H. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Teröristin evinde yapılan aramada; 3 otomatik tüfek, 1 tabanca ve silahlara ait 73 mermi ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan terörist S.H.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.