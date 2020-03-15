Teknofest 2020 nerede olacak? Teknofest 2020 ne zaman?

Teknofest 2020 nerede olacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi bugün sona eriyor. Vatandaşlar festival ile ilgili detayları merak ediyor. Ülke gündeminde olan coronavirüs nedeni ile festivalin iptal edilip edilmeyeceği de merak konusu. Detaylar haberimizde yer alıyor.

TEKNOFEST 2020 NEREDE OLACAK?

Teknofest 2020 Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecektir.

TEKNOFEST 2020 NE ZAMAN?

Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecektir.

TEKNOFEST 2020 İPTAL EDİLECEK Mİ?

Dünya ve ülke gündeminde olan corona virüs nedeni ile Nisan ayı sonuna kadar bazı faaliyetler iptal edildi bazıları ise ertelendi. Ancak Teknofest'in Eylül ayında yapılacak olması nedeni ile henüz iptal kararı alınmadı. Güncel gelişmeleri haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

TEKNOFEST 2020 HAKKINDA

22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını Teknoloji Yarışmaları oluşturmaktadır. Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenlenecektir.

TEKNOFEST 2019'da havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan Teknoloji Yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.373 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım, 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te düzenlenecek olan 23 farklı kategorideki Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçen seneden farklı olarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması yer alacaktır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenmiştir. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacaktır. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödüller beklemektedir.

#milliteknolojihamlesi heyecanı ile yolumuza devam ettiğimiz TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için SON BAŞVURU TARİHİ 15 MART!