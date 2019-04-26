Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde koyun kırkan 11 işçi akıma kapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir çiftlikte koyun kırkma işlemi sırasında elektrik akımına kapılan 11 işçiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahbaz Mahallesi'nde M.Ç'ye ait çiftlikte koyun kırkan 11 işçi, çalıştıkları sırada elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Abit Kavuşat (24), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşçilerden 9'u taburcu edilirken, birinin tedavisi devam ediyor.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, çiftlik sahibi ile kırkma işini üstlenen firmanın sorumlusu M.Ç, ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

(AA)