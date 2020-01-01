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  3. Tekirdağ'da yaşlı bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'da yaşlı bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'da yaşlı bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 77 yaşındaki kadın evinin bahçesinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan Melek Bayrak'ın sabah yatağında olmadığını fark eden Türkmenistan uyruklu bakıcısı Kunduz Jorayeva, durumu yakınlarına bildirdi.

Bayrak'ın yakınları, yaşlı kadını apartmanın bahçesinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayrak'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cesedi morga konuldu, polis ekipleri bahçede inceleme yaptı.

(AA)


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