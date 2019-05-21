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  3. Tekirdağ'da kurulan fotokapana ile yaban hayatı görüntülendi

Tekirdağ'da kurulan fotokapana ile yaban hayatı görüntülendi

Tekirdağ'da kurulan fotokapana ile yaban hayatı görüntülendi

Tekirdağ'da ormanlık alan içerisine kurulan fotokapanlara karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar ve çeşitli kuş türleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, teknik ekiplerce Tekirdağ'da koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

Fotokapan izleme çalışmaları sonucunda yaban hayvanlarının popülasyonlarında bir artış olduğu gözlemlendi.

Fotokapanlar sayesinde karaca, kurt, tilki, porsuk, çakal, sansar ve çeşitli kuş türleri doğal ortamlarında görüntülendi.

(AA)

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