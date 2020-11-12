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  • Tekirdağ'da koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi
12 Kasım 2020 Perşembe 09:11 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi

Tekirdağ'da koronavirüs kısıtlaması: 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi
AA

Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

AA'da yer alan habere göre, Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Alınan karara uymayanlara, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği aktarıldı. 

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