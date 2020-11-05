  • $8,4609
  • 10,0057
  • 522.021
  • 1179.28
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Tekirdağ'da ilginç olay: Polisi görünce yuttuğu uyuşturucular hastanede çıkarıldı
05 Kasım 2020 Perşembe 14:33 | Son Güncelleme:

Tekirdağ'da ilginç olay: Polisi görünce yuttuğu uyuşturucular hastanede çıkarıldı

Tekirdağ'da ilginç olay: Polisi görünce yuttuğu uyuşturucular hastanede çıkarıldı
İHA

Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan ve üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, uyuşturucuları polise teslim etmek yerine yuttu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, üzerinde uyuşturucuyla polise yakalanınca uyuşturucuları yuttu.

İHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını devam ediyor.

Süleymanapaş İlçesi Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında polis ekiplerince şüpheli bir şahıs durduruldu. Üzerinde uyuşturucu bulunan U.A. isimli şüpheli, bulunan uyuşturucuyu teslim ediyormuş gibi yapıp yuttu.

Ardından hastaneye götürülen şüphelinin midesindeki uyuşturucu operasyonlar çıkarıldı.

Şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

<p>İnternetin gizli yüzünde neler var? Can Yılmaz Kaygan Zemin'de anlatıyor. ARAMA MOTORLARI TARAF

İnternetin gizli yüzünde neler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yağmurlu günlerde ailecek izlenebilecek 5 film

Güney Kore'de doğan ilk pandaya Fu Bao adı verildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.