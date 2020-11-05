05 Kasım 2020 Perşembe 14:33 | Son Güncelleme:
Tekirdağ'da ilginç olay: Polisi görünce yuttuğu uyuşturucular hastanede çıkarıldı
İHA
Tekirdağ'da polis ekiplerince durdurulan ve üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, uyuşturucuları polise teslim etmek yerine yuttu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir şahıs, üzerinde uyuşturucuyla polise yakalanınca uyuşturucuları yuttu.
İHA'da yer alan habere göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını devam ediyor.
Süleymanapaş İlçesi Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında polis ekiplerince şüpheli bir şahıs durduruldu. Üzerinde uyuşturucu bulunan U.A. isimli şüpheli, bulunan uyuşturucuyu teslim ediyormuş gibi yapıp yuttu.
Ardından hastaneye götürülen şüphelinin midesindeki uyuşturucu operasyonlar çıkarıldı.
Şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.