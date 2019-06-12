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12 Haziran 2019 Çarşamba 12:34 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:34

Tekirdağ'da 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'da 67 kilogram skunk maddesi ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 67 kilogram skunk ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. İhbarlı aracı takibe alan polis ekipleri, Çorlu TEM otoyolunda durdurdukları araçta yaptıkları aramada 67 kilogram skunk ele geçirdi. Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alındı.

(AA)

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