Tek umutları Türkiye: Yardım gelmezse her şey durur!

İngiltere bütün ümidini Türkiye'den gidecek olan yardımlara bağladı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre ; "Türkiye'den gidecek yardım malzemeleri 24 saat gecikirse ülkedeki sağlık sistemi durabilir" denildi. İngiltere'nin "Hayati" olarak adlandırılan koruyucu malzemelerin sevkıyatının ertelemesi ülkede kriz çıkardı.

İngiliz hükümeti büyük tepki ile karşı karşıya kalmış durumda.

İngiltere'de koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme stokları neredeyse tamamen tükendi. Ülkede hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 80'i geçince Sağlık Bakanlığı yeni talimatlar geçti. Talimatlara göre doktorlar ve sağlık çalışanlarına kendilerini tehlikeye düşürecek hayati risk oluşması durumunda tedaviyi bırakabilecekleri duyuruldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Türkiye'den gelen tıbbi malzemelerin de neredeyse tükendiğini belirterek 87 tonluk ikinci paketin henüz ulaşmadığını ve buna çok ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Türkiye'den gelecek olan malzemeler sayesinde sağlık çalışanlarına 400 bin koruyucu kıyafet dağıtabileceklerini söylerken Türkiye'den yeni siparişler vermeleri gerektiğini de belirtti.

Gazete, şimdiden bazı hastanelerin koruyucu malzeme stoklarının tamamen tükendiğini belirtirken Ulusal Sağlık Servisi Başkanı Niall Dickson'ın sözlerine de yer verdi. Malzeme kalmaması durumunda doktorlar ve sağlık çalışanlarının göz göre göre ölüme gitmek yerine tedaviyi durdurmak talimatı aldığını söyleyen gazete, bu durumda hastaların ölümlerinin çaresizce izleneceğini duyurdu. Dickson'ın "Hükümet henüz böyle bir talimat geçmedi ve umarız malzemeler zamanında yetişir ve bu talimata gerek kalmaz" ifadelerine yer veren gazete Türkiye'den gelecek olan tıbbi malzemenin yüzlerce insanın hayatını kurtaracağını belirtti.

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