Tek tip askerlik ne zaman yasalaşacak? Tep tip askerlik son dakika haberleri merak ediliyor. Yeni askerlik sistemi halk arasında tek tip olarak olarak da biliniyor. Yeni askerlik sisteminin Cumaya kadar TBMM 'den geçmesi sonrası kanun Cumhurbaşkanlığı 'na gidecek ve daha sonra Resmi Gazete 'de yayımlanıp yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girmesi sonrası birliklere yeni sistem için yazı gönderilecek ve 6 ayını tamamlayanlar terhis olmaya başlayacak. Öte yandan, yeni askerlik sisteminde, ilk 6 ayın ardından askerliğe devam etmek isteyenleri ilgilendiren bir gelişme de yaşandı. Peki tek tip askerlik ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? diye merak ediyorsanız işte tep tip askerlik son dakika haberleri ve son dakika gelişmeleri...

TEK TİP NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim ile ilgili Salı günü Meclis Başkanlığı'na sundukları yasa teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, askerlik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda da bulunmuştu. Celp sayısından terhislere kadar birçok başlığa değinen Muş, asker Alma Kanunu'nda bazı maddelerde değişikliğe gidileceğini sözlerine eklemişti.

Öte yandan Muş, teklifin TBMM Genel Kurulu'ndan geçeceği tarihe ilişkin çok önemli sözler kullandı. Teklifin TBMM'deki nihai oylaması Salı günü yapılacak.

TERHİSLER TEMMUZ AYINDA

Yeni askerlik sisteminin Cumaya kadar TBMM 'den geçmesi sonrası kanun Cumhurbaşkanlığı 'na gidecek ve daha sonra Resmi Gazete 'de yayımlanıp yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girmesi sonrası birliklere yeni sistem için yazı gönderilecek ve 6 ayını tamamlayanlar terhis olmaya başlayacak.

Öte yandan dün yapılan açıklamalarda , bazı maddelerde değişiklik olabileceği belirtildi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yedek subaylar dört yıllık fakülte mezunları veya dengi okullardan, yedek astsubaylar ise iki veya üç yıllık okullardan mezun olanlar için geçerli olacak.Bedelli askerlik, istekli olanlardan ve Türk Silahlı Kurulu ihtiyacı dikkate alınarak, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı peşin ödenmesi halinde yapılabilecek.

Öğretmenlerin bir ay temel eğitim aldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilecekler.

Doktorlar bir ay temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı emrine verilecek.

Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışanları her türlü askerlik görevi ertelenecek.

Yükümlülerin askerlikleri lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22 yaş, fakülte ve yüksekokullar ile meslek yüksekokullarda öğrenim görenler için 28 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçmemek kaydıyla ertelenecek.

Er ve erbaşlara muvazzaflık hizmetlerinin her ayı için bir gün izin verilecek.

TOKİ yaptığı konutların tahsisinde kendi üzerine kayıtlı olmayanlar öncelikle istifade edebilecek.

Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda Milli Savunma Bakanlığı teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

Bakaya oyanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları halinde bedelli askerlikten yararlanabilecekler.

Kanun teklifinin 64. ve 65. maddeleri ile teklifin tümü Salı günü oylanması bekleniyor.