Tehlikeyi göze aldı, 6 kişiyi kurtardı

Gürkan ATA

Çığın ilk düştüğü gün gönüllü olarak olay yerine giden 30 yaşındaki Harun Ayhan, 6 canı böyle kurtardı: “Kendi imkanlarımızla olay yerine gittik. Elimizde küreklerle kar atıyorduk ama hiçbir iz bulamadık. O ara, yukarıda bir beko loderin (kazıcı kepçe) olduğunu gördüm. 10 yıl bu araçları kullanmıştım.”

ZOR DA OLSA GİTTİM

Görevlilere söyledim, tehlikeli olduğu konusunda beni uyardılar. Tüm sorumluluğu alıp zor da olsa aşağıya indim. Yaklaşık 3 metre altta bir şeye çarptığımı hissedince AFAD görevlilerini çağırdım. Onlar minibüsün lastiği olduğunu söyleyince hızlıca içini açıp 6 kişiyi sağ kurtardık.”