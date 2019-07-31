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  3. Teff tohumlu zayıflama çayı nedir? Teff tohumlu çay ne işe yarar?

Teff tohumlu zayıflama çayı nedir? Teff tohumlu çay ne işe yarar?

Teff tohumlu zayıflama çayı nedir" Teff tohumlu çay ne işe yarar"

Teff tohumlu zayıflama çayı nedir? arama motorunda hzıla aranmaya başladı. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, içinde usulsüz ve illegal olarak üretilen yan etkileri bulunan Teff tohumlu zayıflama çayı, cinsel güç artırıcı ürünlerin bulunduğu 7 TIR dolusu malzeme ele geçirildi. Bu haberi görenler Teff tohumlu zayıflama çayı nedir,ne işe yarar? diye merak etmeye başladı işte yanıtı..

Teff tohumlu zayıflama çayı nedir? merak edilen konular arasında yerini aldı.  İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanan teff tohumu ele geçirildi. Birçok Türk ünlünün yanı sıra Hollywood yıldızlarının da zayıflama amaçlı kullandığı bu tohumun, etkisi araştırılıyor. Teff tohumlu zayıflama çayı nedir,ne işe yarar? diye merak etmeye başladı işte yanıtı..

TEFF TOHUMU NEDİR?

Teff tohumlu çay Hollywood yıldızlarının zayıflama amaçlı kullandığı, besin değeri bakımından oldukça yüksek bir tohum çeşididir. Teff, dünyadaki en besleyici alternatif tahıllardan biridir. Kalsiyum, lif, protein ve antioksidanlar sunar. Bu büyük bir enerji kaynağıdır, kemik sağlığını korur ve kilo verme çabalarını desteklemeye bile yardımcı olabilecek uzun süreli doygunluk sağlar. Teff tohumu, buğday tahılı ile karşılaştırıldığında besin değeri açısından daha yüksektir ve sindirilmesi daha kolaydır. Çünkü teff tohumunda glüten yoktur. Eğer detaylı bir şekilde teff tohumunu incelemeye alırsanız, tef tohumu çayının ne işe yaradığını, tecrübe edinmiş kişiler tarafından teff tohumu kullananları araştırırsanız bu tahılın sağlığımızı nasıl iyi yönde desteklediğini görebilirsiniz.

TEFF TOHUMLU ÇAY NE İŞE YARAR?

Teff tohumlu çayın içerisinde 20 adet bitki bulunmaktadır. Teff tohumlu çay zayıflamaya yardımcı olmanın yanı sıra vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Halk arasında 100 de 100 zayıflatma etkisi olduğu söylenilen teff tohumlu çay, diyet yapılmadığı ve yiyeceklerin azaltılmadığı sürece zayıflamaya yardımcı olmayacaktır. Teff tohumlu çay tek başına zayıflamaya yardımcı olmaz. İçerisinde bulunan faydalı ve ödem attırıcı bitkiler sayesinde vücudunuzdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olmaktadır.

Teff tohumlu çay, diyete eklendiğinde kilo vermenizi hızlandırmaya yardımcı olmaktadır.

TEFF TOHUMLU ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Teff tohumunun ve teff tohumlu çayın kilo vermeyi hızlandırmanın yanı sıra sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Teff tohumu çayının faydalarını sıralamak gerekirse şu şekilde özetleyebiliriz.

ÖDEM ATMAYA YARDIMCI OLUR

Teff tohumlu çay ödem atmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda bu çay, vücudunuzda bulunan fazla yağın dışarıya atılmasını sağlamaktadır.

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