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  3. Tecavüz skandalıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor: Rapor komisyonda
03 Eylül 2020 Perşembe 13:16 | Son Güncelleme:

Tecavüz skandalıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor: Rapor komisyonda

Tecavüz skandalıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor: Rapor komisyonda

Tecavüz skandalıyla gündeme gelen eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor. Hazırlık Komisyonu raporu, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonuna sunuldu.

Tecavüzle suçlanan eski HDP milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu raporu, TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonuna sunuldu.

Ayrıntılar geliyor...

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Tecavüz skandalıyla gündeme gelen Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılıyor: Rapor komisyonda
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