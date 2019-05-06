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TCG Ayvalık uluslararası tatbikatta boy gösterdi

TCG Ayvalık uluslararası tatbikatta boy gösterdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Ayvalık, İspanya ev sahipliğinde düzenlenen Spanish Minex-2019 Davet Tatbikatına katıldı.

İspanya'da düzenlenen NATO tatbikatına katılan "TCG Ayvalık (M-267) Mayın Gemisi güvenlik güçlerimizin gurur kaynağı olmaya devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Ayvalık (M-267) Mayın Avlama Gemisi uluslararası tatbikatta boy gösterdi. 

Millli Savunma Bakanlığı'nı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamad "NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2’ye iştirak eden TCG AYVALIK, Batı Akdeniz’de İspanya ev sahipliğinde icra edilen SPANISH MINEX-2019 Davet Tatbikatına iştirak etmektedir." ifadelerine yer verildi.

(star.com.tr)

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