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  3. TCDD son dakika açıklaması: Saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldı

TCDD son dakika açıklaması: Saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldı

TCDD son dakika açıklaması: Saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapatıldı

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları 151-170 ile 151-420'inci kilometre arasının saat 18.45’ten itibaren tren trafiğine kapandığını açıkladı.

TCDD’den yapılan açıklamada, gerçekleşen aşırı yağış nedeniyle Bilecik-Arifiye Demiryolu Doğançay-Alifuatpaşa istasyonları arasındaki 151-170 ile 151-420’inci kilometreler arasında demiryolu platformunun boşaldığının fark edilmesi üzerine söz konusu kilometrelerin bugün saat 18.45'ten itibaren tren trafiğine kapandığı aktarıldı.

YOLCULAR KARAYOLUYLA TAŞINIYOR

Kapanan hattın açılması için çalışmaların devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Eskişehir ve İstanbul yönünden gelen yüksek hızlı trenlerdeki yolcuların seyahatleri, Bilecik-Alifuatpaşa/Arifiye arasında karayoluyla sağlanmaktadır” denildi.

(DHA)

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