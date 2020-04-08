TBMM'de MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik

Gündem dışı konuşmalar sırasında yaşanan terör tartışması sonrasında TBMM Genel kurulu karıştı. MHP ve HDP'li vekiller arasında gerginlik çıktı.

Yeni infaz yasası görüşmelerinde söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, PKK'nın Diyarbakır'da bu sabah sivillere yönelik saldırısını hatırlatarak, "Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin" dedi.

MECLİS BİR ANDA GERİLDİ

Bu sözlerin ardından HDP'li milletvekillerden tepkiler geldi. TBMM Başkanvekili Levent Gök, bu sırada "Meclis'te temiz bir dil kullanım" diye uyarıda bulundu. Gök'ün uyarıları sürerken MHP ve HDP'li vekillerin sıralarında arbede yaşandı. Karşılıklı atışmalar, kavgaya dönüştü. Arbede, oturumun ara verilmesiyle sona erdi.