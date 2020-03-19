TBMM'de koronavirüs özel oturumu! Bakan Koca açıklama yapıyor

Bakan'ın açıklamaları şöyle:

Bireyleri doğrudan tehdit eden bir ortamda mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur

Her arkadaşımı bu ilkemin lideir olarak görüyorum. Şimdi sizlere koronavirüs olayının kısa bir tarihçesini hatırlatmak istiyorum.

- Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden sonuç çıkardı.

- Laboratuvar sayısı 25 ilde 36'ya çıkacak.

- Halen toplam 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.

- Kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu.

- Olası kötü senaryolara hazırız.

- 40 gündür kullandığımıç yerli tanı kitini başka ülkelere de yolladık. ABD'ye 500 bin kit gönderdik.

-Yarından itibaren Çin'den gelecek hızlı tanı kitini devreye alacağız.

Ayrıntılar geliyor...