TBMM'de koronavirüs özel oturumu! Bakan Koca açıklama yapıyor
Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yeni tip koronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendiriyor.Bakan Koca hızlı tanı kitinin hazır olduğu müjdesini vererek yarın bütün şehirlerde devreye gireceğini duyurdu.
Bakan'ın açıklamaları şöyle:
Bireyleri doğrudan tehdit eden bir ortamda mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur
Her arkadaşımı bu ilkemin lideir olarak görüyorum. Şimdi sizlere koronavirüs olayının kısa bir tarihçesini hatırlatmak istiyorum.
- Virüsün hızla yayıldığı ülkelerden sonuç çıkardı.
- Laboratuvar sayısı 25 ilde 36'ya çıkacak.
- Halen toplam 20 ülkeye uçuş yasağı uyguluyoruz.
- Kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği 25 bin 466 erişkin yoğun bakım kapasitemiz söz konusu.
- Olası kötü senaryolara hazırız.
- 40 gündür kullandığımıç yerli tanı kitini başka ülkelere de yolladık. ABD'ye 500 bin kit gönderdik.
-Yarından itibaren Çin'den gelecek hızlı tanı kitini devreye alacağız.
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