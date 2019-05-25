TBMM bayram terhisi için gaza bastı

Yelda GÖKDAĞ

TBMM, askerlik teklifinin yasalaşması ve askerlerin bayram öncesi terhis alması için çalışmalarını hızlandırdı. Önceki gün, AK Parti grubu kendi imzasını taşıyan Yeni Askerlik Kanunu Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu. İç Tüzük gereğince teklifin komisyonda görüşülmesine geçilmesi için 48 saat geçmesi gerekiyordu. Ancak AK Parti Grubu'nun önerisiyle komisyon, aynı günün akşamı toplanarak 65 maddelik teklifi sahura kadar süren görüşmelerinin ardından kabul etti.

130 BİN ASKER EVE DÖNECEK

Pazartesi günü toplanacak olan TBMM Genel Kurulu, önce 20 maddelik torba teklifi görüşecek. Genel Kurul, önümüzdeki hafta salı günü veya en geç çarşamba günü Askerlik Teklifi’ni görüşmeye başlayacak. Bayram öncesi yasalaşması hedeflenen düzenleme, Başkan Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece altı ayını tamamlayan yaklaşık 130 bin asker, terhis olup bayramda eve dönecebilecek.