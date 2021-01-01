TBMM Başkanı Şentop'tan Sözcü gazetesine tepki: “Bu zihniyet hangi topraklara ait olabilir?”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sözcü gazetesinin “2020 yılında hatırlamak istemediğimiz olaylar” diye sıraladığı felaketler arasında Ayasofya’nın ibadete açılmasının da yer almasıyla ilgili konuştu.

Ayasofya’nın açılışını “2020 yılının felaketleri” ve “hatırlamak istemediğimiz olaylar” kategorisine koyan Sözcü’ye hitap eden Şentop, “Bu zihniyet hangi topraklara ait olabilir?” dedi.

Şentop, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ayasofya'nın açılışını ‘2020'nin felaketleri’ ve ‘hatırlamak istemediğimiz’ olayları arasında sayan bir zihniyet… Hangi topraklara ait olabilir?”