Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0805
  • 6,561
  • 314.632
  • 118904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli." değerlendirmesini yaptı. Şentop, paylaşımında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un darbeci General Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

(AA)

 


Hadise aileye girdi
Aşk belgelendi! Murat Dalkılıç ele verdi
Flaş iddia: Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu...
'Bir an önce bitmesini istiyorum'
Büyük aşk bitti
<p>Beş ayda 250 kitap okuyan ve okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan

Türkiye Onu Konuşuyor! Çok Kitap Okuyan Atakan´ın Videosu İzlenme Rekoru Kırdı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hafter destekli teröristler Trablus Limanı'na roketli saldırı düzenliyor

Kışın cildinizi nasıl koruyabilirsiniz? İşte şifalı 6 besin...