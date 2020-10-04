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04 Ekim 2020 Pazar 21:06 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan işgalci Ermenistan'a kınama

TBMM Başkanı Şentop'tan işgalci Ermenistan'a kınama
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısını kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ın tarihi Gence şehrine yapılan saldırının Ermenistan’ın hukuk tanımaz ve işgalci tavrının son örneği olduğunu belirtti. Şentop, "Sivillere yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyor, vatanları için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Ordusu’na muvaffakiyetler diliyorum. Karabağ Azerbaycan’ındır." ifadelerini kullandı.

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