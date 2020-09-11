TBMM Başkanı Şentop'tan Fransa'ya tepki: İki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor

Fransa'nın asıl rahatsızlığının Doğu Akdeniz'den ziyade Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırmasıyla ilgili olduğunu belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'nın iki yüzlülükten vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

AA'da yer alan haberde TBMM Başkanı Şentop, "Hiç kimse ergenlik sorunlarını uluslararası ilişkiler alanına taşımasın" dedi.

AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde alınan kararların Türkiye açısından çok fazla ehemmiyet ifade etmediğini belirten Şentop, "Fransa, Yunanistan'ın oradaki bazı dayanıksız, mesnetsiz, hukuka aykırı tezlerinin yanında yer alıyormuş gibi bu rahatsızlığını göstermeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.