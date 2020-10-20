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  • TBMM Başkanı Şentop'tan AGİT Minsk grubuna tepki: "Beyin ölümü gerçekleşmiştir"
20 Ekim 2020 Salı 10:12 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan AGİT Minsk grubuna tepki: "Beyin ölümü gerçekleşmiştir"

TBMM Başkanı Şentop'tan AGİT Minsk grubuna tepki: "Beyin ölümü gerçekleşmiştir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap etti. TBMM Başkanı Şentop, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi’ne hitap etti. 

TBMM Başkanı Şentop, "Dağlık Karabağ sorununa 30 yıldır çözüm bulamayan AGİT Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı. 

Şentop, tek millet iki devlet düsturunun sadece bir slogan, sadece tarihi bir tespit olmadığını belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, işgalci Ermenistan'a tepki göstererek, "Kafkasya'daki çözümsüzlük, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ve çevresindeki işgali sürdükçe devam edecektir." diye konuştu. 

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