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  • TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin S-400 yaptırım kararına sert tepki: Zamanın gerisinde kalmıştır
14 Aralık 2020 Pazartesi 23:57 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin S-400 yaptırım kararına sert tepki: Zamanın gerisinde kalmıştır

TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin S-400 yaptırım kararına sert tepki: Zamanın gerisinde kalmıştır
AA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik uygulama kararı aldığı S-400 yaptırımına sert tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına tepki gösterdi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırım ne müttefiklikle ne de müttefiki yeniden kazanma iradesiyle bağdaşır. Savunma sanayiinde Türkiye'yi kendisine mahkum zanneden bir anlayış zamanın gerisinde kalmıştır."

Şentop, Türkiye'nin savunması için icap eden her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı. 

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