  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 07:07 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 07:07

TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, üniversite öğrencileriyle birlikte sahur yaptı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda Şentop, öğrencilerle sohbet edip birlikte sahur yemeği yedi.

Programa, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve öğrenciler katıldı.

(AA)

Görenler gözlerine inanamadı! Bakın balkona neden çıkmış

<p>Ramazan Bayramı tatilini şimdiden başlatanlar size de merhaba</p>

Ailecek Bayram Tatiline Çıkıyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hatay'da gizemli keşif: Kel Dağı'nın içinde su altı mağarası

'Komisyon S-400'ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığını söyleyecek'

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.