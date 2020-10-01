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01 Ekim 2020 Perşembe 14:40 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, Genel Kurul'da özel oturumla başlayan yeni yasama yılı öncesi milletvekillerine seslendi. İşgalci Ermenistan'ın saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer alacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul'da özel oturumla başlayan yeni yasama yılı öncesi açıklamalarda bulundu. İşgalci Ermenistan'ın saldırılarına karşı Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vereceğini anımsatan Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da haklı davasında, vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer alacaktır." dedi.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Gerekçesi, yöntemi ve şekli ne olursa olsun şiddet ve terör, Türk demokrasisinin ve siyaset kurumunun en yıkıcı düşmanı olduğu mesajı veren Şentop, Doğu Akdeniz'le ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve bütün coğrafyalarda yegane ölçümüz, milletimizin şerefini ve menfaatlerini, dünya barışını ve bütün insanlık için adaletin gerçekleşmesini esas alarak hareket etmektir."

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