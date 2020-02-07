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  3. TBMM Başkanı Şentop, Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi

TBMM Başkanı Şentop, Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi

TBMM Başkanı Şentop, Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi

Son Dakika Haberleri.. TBMM Başkanı Şentop, PKK/PYD'nin sözde yöneticilerinin AP'deki konferansa katılımına ilişkin AP Başkanı Sassoli'ye kınama mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin, "Bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum. Terörün yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Üzülerek ifade etmek isterim ki etkinlikte yaşanan gelişmeler, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir." diye konuştu.

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