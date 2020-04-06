TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 23 Nisan akşamı saat 21'de İstiklal Marşı'nı okuyalım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında yapılacak etkinliklerin, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyma kuralına göre yeniden planlandığını anımsattı.

Salgınla yürütülen mücadeleyi gözeten, aynı zamanda sürece katkı ve destek sağlayan bazı faaliyetlerin takvimini paylaştığı açıklamasında Şentop, uzaktan eğitim sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT iş birliğinde "Açılışının 100. Yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi" başlıklı kısa ders içeriği hazırladıklarını söyledi.

Şentop, 23 Nisan haftasında yayımlanmak üzere Meclis ve milli irade tarihini konu alan 23 dakikalık belgeselin, medyanın kullanımına açılacağını vurgulayarak "Dünü ve bugünü anlatan bir kamu spotumuz ayrıca 100. yıl konulu üç kısa filmimiz de aynı hafta ekranlarda olacak" dedi.