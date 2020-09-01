TBB Başkanı Feyzioğlu: Emperyal kuklacıların demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri paramparça olacaktır
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Adli Yıl Açılış Töreninde yaptığı açıklamada, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." dedi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Feyzioğlu burada yaptığı konuşmada, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." ifadelerini kullandı.
Yüz yıl önce Yunanistan eliyle Türkiye'ye dayatılmak istenen Sevr'e ilişkin Feyzioğlu, "Bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir." dedi.
KDV YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLDÜ
Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV indirimine gidildiğini belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:
"KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir."