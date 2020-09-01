TBB Başkanı Feyzioğlu: Emperyal kuklacıların demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri paramparça olacaktır

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Feyzioğlu burada yaptığı konuşmada, "Emperyal kuklacıların darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz iradesine çarparak nasıl paramparça oldu ise demokratik seçimlerimize müdahale girişimleri de paramparça olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yüz yıl önce Yunanistan eliyle Türkiye'ye dayatılmak istenen Sevr'e ilişkin Feyzioğlu, "Bu defa 'Mavi Vatan'da yine Yunanistan eliyle hayata geçirilmek istenmektedir." dedi.

KDV YÜZDE 18'DEN YÜZDE 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

Belli avukatlık hizmetleri kalemlerinde KDV indirimine gidildiğini belirten Feyzioğlu, şunları söyledi:

"KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Önerimiz, geri kalan hizmet kaleminde de KDV indiriminin gerçekleştirilmesidir."