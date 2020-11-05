TB2 SİHA yeni imajına kavuştu

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TB2 SİHA'ların yeni logosunu paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım sonrasında takipçilerden kısa sürede beğeni yağdı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından Havacılık Daire Başkanlığı'nın SİHA'lar için tasarladığı yeni logosunu #MilliTeknolojiHamlesi hastagi ile yayınladı. Dakikalar içerisinde beğeni yağan paylaşımda "Kahraman Polis Havacılık Teşkilatımız [polis_havacilik] #BayraktarTB2 S/İHA ve yeni yaptıkları logolarıyla..." ifadelerine yer verildi.

SINIFININ EN İYİSİ

Bayraktar TB2, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlarda kendi sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösteriliyor. 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin envanterine giren Bayraktar TB2 SİHA’lar; TSK’nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor.