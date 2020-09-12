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  • 'Tayyip dede' diye seslendi... Başkan Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu
12 Eylül 2020 Cumartesi 23:08 | Son Güncelleme:

'Tayyip dede' diye seslendi... Başkan Erdoğan'la küçük çocuğun gülümseten diyaloğu

IHA

Başkan Erdoğan, "AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye" programında konuşmasını yaptığı esnada küçük bir çocuğun, 'Tayyip dede' diye seslenmesine, "Efendim, hoş geldin torunum" diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 100 Bin Yeni Üye programında yaptığı konuşma sırasında küçük bir çocuğun, ‘Tayyip dede’ diye seslenmesi üzerine konuşmasına ara vererek çocuğa cevap verdi. 

İHA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan kendisine, ‘Tayyip dede’ diye seslenen küçük çocuğa, "Efendim, Tayyip dede dediğine göre hoş geldin torunum diyeyim. Bende gözlerinden öpüyorum" diyerek cevap vermesi neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

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