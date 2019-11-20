Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7133
  • 6,3261
  • 270.123
  • 107685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tatvan'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tatvan'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Tatvan'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda toprağa gömülü silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Şükrü Çakar 2019-52' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, 6 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 mermi, 1 kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konurken, yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

DHA


İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
'Şerefsizlik bu kadar kolay mı?'
Hercai ekibinin zor anları! 6 saat yağmurda kaldılar
<p>Makuhari Messe´de düzenlenen DSEI Japan Fuarı, 3 gün boyunca 50´den fazla ülkeden üst düzey konuğ

Türk Zırhlısı Yörük, ´Samuray´ Olmaya Talip

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çin 6G için tarih verdi

Türkiye'den müthiş operasyon! Türk askerleri etrafını bir anda sardı