Tatvan'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait araziye gizlenmiş silah ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı. 'Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Şükrü Çakar 2019-52' adı verilen operasyon kapsamında yapılan arazi arama ve tarama faaliyetlerinde, 6 kalaşnikof tüfek, 9 bin 200 mermi, 1 kalaşnikof şarjörü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konurken, yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

DHA