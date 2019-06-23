Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tatvanda 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Tatvanda 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Tatvanda 10 köyde sokağa çıkma yasağı

BİTLİS’in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ile bağlı mezralarda, bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis Valiliği’nce bölgede PKK’lı teröristlerin ve kullandıkları sığınakların tespit edildiği, bu nedenle Tatvan’a bağlı 10 köy ve bağlı mezralarda bugün için sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Teknecik, Sallıca, Boblesür, Beşikli, Dönertaş, Kepenek, Aktoprak, Özekli, Güntepe, Beşparmak köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Haziran 2019 Pazar günü saat:05.00’dan itibaren 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 20.00’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Her Yerde Sen bu yazın favorisi olacak gibi
'Evlenerek doğru karar verdik'
Zehra Çilingiroğlu'nun alışveriş kombini sosyal medyayı ikiye ayırdı
Afra Saraçoğlu artık sarışın
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>Kalçasından ameliyat olan, vücuduna platin konulan ve tedavisine evinde devam edilen 77 yaşındaki

77 Yaşındaki Kadın Oy Kullanmaya Ambulansla Getirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da dehşete düşüren olay! Çuvalın içinde bulundular

İstanbul'da oy pusulaları torbalara konuldu, dağıtım için hazırlık yapılıyor