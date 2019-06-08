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08 Haziran 2019 Cumartesi 17:17 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:17

Tatilcilerin dönmeye başlamasına rağmen sahillerde yoğunluk devam ediyor

Tatilcilerin dönmeye başlamasına rağmen sahillerde yoğunluk devam ediyor

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönmeye başlamasına rağmen, Antalya'daki sahillerde yoğunluk devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, güneşlenmek ve denizde yüzerek eğlenceli bir gün geçirmek isteyenler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanların dönüşe geçmesine rağmen sahillerdeki kalabalığın sürdüğü dikkati çekti.

Yerli ve yabancı turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Bazı tatilciler, Kaleiçi Yat Limanı'ndan tekneyle tura çıkarak, kentin temizliği ve doğal güzelliğiyle ünlü koylarını gezdi. Tatilcilerden bazıları ise deniz paraşütüne binerek eğlenceli zaman geçirdi.

(AA)

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