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09 Haziran 2019 Pazar 18:56 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 18:56

Tatilciler son günde de Bodrum sahillerini doldurdu

Tatilciler son günde de Bodrum sahillerini doldurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plajlarda Ramazan Bayramı tatilinin son gününde de yoğunluk yaşandı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 21 derece kaydedildiği Bodrum'da, yerli ve yabancı turistler, Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Gümbet, Bitez ve Ortakent plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Henüz dönüş yolculuğuna geçmeyenler ve yabancı turistler ile ilçede yaşayanlar, güneşin, kumun ve denizin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler, günlük tur tekneleri ile yeşil ve mavinin buluştuğu koyları gezme imkanı buldu. Çocuklar, ebeveynleri eşliğinde denizde ve  kumsalda oynadı.

İlçede sahil kesiminde hareketlilik yaşanırken, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi. 

(AA)

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