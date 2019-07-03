Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6579
  • 6,387
  • 259.618
  • 100.200
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı, kendini ihbar etti

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı, kendini ihbar etti

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı, kendini ihbar etti

İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

- İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptı

Silah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'dan trafiğe 200 bin TL'lik çözüm
Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu
Gurur Aydoğan asker yolcusu...
Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun'u Hande Soral hangi dizide oynayacak?
<p>Kolombiya´da, mahallede rampa çıkarken arıza yapıp, geriye kaçan minibüs, duvarlara çarparak hızl

Feci Şekilde Can Vermekten Son Anda Kurtuldu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Survivor 2019'un şampiyonu kim oldu? İşte 2019 Survivor'ı kazanan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de