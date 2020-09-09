  • $7,4941
  • 8,8585
  • 468.557
  • 1096.04
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı: Trafik magandası hakkında istenen ceza belli oldu
09 Eylül 2020 Çarşamba 16:34 | Son Güncelleme:

Tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı: Trafik magandası hakkında istenen ceza belli oldu

Tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı: Trafik magandası hakkında istenen ceza belli oldu

Alibeyköy'de trafikte tartıştığı diş hekimine dehşeti yaşatan Emre Etyemez hakkında savcılık iddianame hazırladı. İddianamede şüpheli Emre Etyemez hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar, Etyemez'in eşi ve baldızı hakkında ise 5'er yıla kadar hapis talep edildi.

Alibeyköy'de 13 Ağustos 2020'de, trafikte tartıştığı diş hekimi Sena Koçak Genç'e hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla tutuklanan Emre Etyeme hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu'nca üç şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

DHA'da yer alan habere göre, İddianamede şüpheli Emre Etyemez hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istenirken, Emre Etyemez'in eşi ve baldızı hakkında ise 5'er yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde söz konusu suçları işledikleri anlatılarak şüpheli Emre Etyemez'in müştekinin koluna vurduğu belirtildi.

Şüpheli Emre Etyemez hakkında "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit", "Mala zarar verme" suçlarından 1 yıl 5 aydan 8 yıla kadar hapis talep edildi.

Diğer şüpheliler Gülüzar Etyemez ve Buse K. hakkında ise "Basit yaralama", "Hakaret", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1'er aydan 5 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler hakkındaki iddianame İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

<p>Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'

Prof. Dr. Kerem Alkin Bakan Berat Albayrak'ın V tipi açıklamasını yorumladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı güçlendiren gerçek balık yağı nasıl anlaşılır?

Adana'da orman yangını

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.