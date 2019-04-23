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  3. Tartıştığı eşini, başına silah dayayarak rehin aldı

Tartıştığı eşini, başına silah dayayarak rehin aldı

Tartıştığı eşini, başına silah dayayarak rehin aldı

Batman'da kafeteryada tartıştığı eşini, başına tabanca dayayarak rehin alan kişi, polisin ikna çabası sonucu teslim oldu.

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Batman'da bir kafeteryada tartıştığı eşini başına tabanca dayayarak rehin alan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir alışveriş merkezinde kafeteryada oturan, Vedat Genç ve eşi Esine Genç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Genç, eşini başına tabanca dayayarak rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. 

Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çabası sonucu Genç teslim oldu. Silahı polise teslim eden Genç, daha sonra gözaltına alındı. İfadesine başvurulmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Esine Genç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

(AA)

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