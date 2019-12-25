Tartışmaların odağında Kanal İstanbul! Celal Şengör meğer yıllar önce itiraf etmiş...

(TM Dijital Haber Merkezi)

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan “Çılgın Proje Kanal İstanbul” için ekranlara çıkan Celal Şengör hocası Roger Smith ile beraber Kanal İstanbul Projesi’ni değerlendirmişti.

Prof. Celal Şengör, Kanal İstanbul'un İstanbul'da deprem riskini artıracağı iddialarına karşı 2011 yılında yaptığı açıklamada, "böyle bir durum mevzu bahis değil" demişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, çılgın proje için '100 kere ihanettir' demişti.

“PROJEYE JEOLOJİK AÇIDAN ENGEL YOK”

Kanal İstanbul projesi için seçilen yerin uygun bir yer olduğunu belirten Roger Smith, “Jeolojik açıdan engel olacak hiçbir şey yok.” dedi.