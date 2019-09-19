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  3. Tarlada ölü bulunan kişiyi yılan soktuğu belirlendi

Tarlada ölü bulunan kişiyi yılan soktuğu belirlendi

Tarlada ölü bulunan kişiyi yılan soktuğu belirlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde çalışmaya gittiği tarladan ölü bulunan Cuma Emre'nin (85) yılan sokması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Cuma Emre, evinin yakınlarındaki tarlasına çalışmaya gitti. Akşam saatlerine kadar eve gelmeyince ailesi Emre'yi aramaya çıktı.

Ailesi, tarlada hareketsiz yatarken bulduğu Cuma Emre için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Emre'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Emre'nin yılan sokmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

(DHA)

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