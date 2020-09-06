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  3. Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı
06 Eylül 2020 Pazar 19:44 | Son Güncelleme:

Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Tarım işçilerinin darbedildiği iddiasıyla ilgili iki kişi gözaltına alındı
AA

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedilmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaali Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya karıştığı belirlenen K.C ve H.C. hakkında "tehdit" ve "yaralama" iddiasıyla gözaltı kararı alınmıştı.

Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Sakarya Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında çıkan tartışma sonucu arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtilmişti.

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